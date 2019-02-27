РИАМО – 27 фев. Соглашение между подмосковной компанией «Истра» и японской компанией Japan Industrial Trading Co подписали в Токио в рамках роуд-шоу инвестиционного потенциала Московской области, передает корреспондент РИАМО.

В среду состоялась встреча посла России в Японии Михаила Галузина с заместителем председателя правительства Подмосковья Вадимом Хромовым в рамках деловой поездки в Японию. Началась рабочая поездка 26 февраля с деловых переговоров в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках. В течение четырех дней по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в разных городах Японии будут проходить деловые встречи с инвесторами и роуд-шоу, где будет представлен инвестиционный потенциал Московской области.

«Это соглашение между сергиево-посадским предпринимателем – АО «Специальное конструкторское бюро «Истра» и японской компанией (Japan Industrial Trading Co – ред.) о поставке продукции», – заявил первый заместитель главы Сергиево-Посадского района Сергей Костановский.

В свою очередь, генеральный директор «Истра» Андрей Принада рассказал журналистам, что в рамках достигнутых договоренностей в Сергиев Посад будет поставляться химическая продукция из Японии для производства шин.