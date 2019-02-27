РИАМО – 27 фев. Ректор Дубненского университета Дмитрий Фурсаев возглавил группу «Поступательное развитие» в рейтинге ректоров российских вузов, таким образом, его научные достижения признали самыми выдающимися, сообщает «Открытая Дубна».

Рейтинг подготовили социологи из «Лаборатории Крыштановской». Исследование «Ректоры России: сможет ли эта команда обеспечить научно-технологический прорыв?» проводилось в ноябре 2018-го – январе 2019-го. Были проанализированы 274 биографии ректоров крупнейших государственных высших учебных заведений России.

«К разряду выдающихся ректоров-ученых отнесли ректора Дубненского госуниверситета Д.В. Фурсаева. Он сочетает руководство университетом, преподавательскую деятельность на кафедре теоретической физики с научной работой в Лаборатории теоретической физики ОИЯИ. <…> Фурсаев возглавил группу «Поступательное развитие». В эту группу социологи включили 12 ректоров с высокими показателями личных достижений, которые обеспечили вузу позитивный длительный тренд», – говорится в сообщении.

В исследовании ученые анализировали, какой путь прошли ректоры, каков их научный потенциал, организаторские способности, профессиональные компетенции, каковы их взаимоотношения с органами власти и управления. В анализе применялись открытые источники: сайты университетов, министерств и ведомств, партии «Единая Россия», Общероссийского народного фронта, доверенных лиц президента, сайты «Декларатор» и «Диссернет», данные рейтингового агентства «Эксперт».

«Социологи выяснили, что средний возраст действующих ректоров лучших российских вузов составляет 59,5 лет. Самому молодому ректору – 35 лет, а самому старшему – 89 лет. Самая многочисленная когорта в рейтинге – ректоры в возрасте от 56 до 65 лет. Доля молодых руководителей (до 45 лет) составляет 11,2%», – уточняется в сообщении.

Большинство российских ректоров мужчины – 81,2% в общем списке и 88% в списке 100 лучших вузов страны. В десятке лучших ректор МИФИ М.Н. Стриханов, ректор Медицинского университета имени Пирогова С.А. Лукьянов, ректор Новосибирского госуниверситета М.П. Федорук, ректор Дубненского госуниверситета Д. В. Фурсаев, ректор Казанского федерального университета И.Р. Гафуров, ректор РАНХиГС В.А. Мау.

В 2017 году средний годовой доход российского ректора составляет 6,8 миллиона рублей. При этом доход более 90% ректоров составляет до 10 миллионов рублей. Большинство ректоров с высоким доходом сосредоточено в Москве (66,7%) и Санкт-Петербурге (20%). При этом ректор лидирующего вуза России – МГУ имени Ломоносова – Виктор Садовничий занимает лишь 17-е место в рейтинге самых состоятельных руководителей.