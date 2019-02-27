РИАМО – 27 фев. Жители подмосковного Реутова 2 марта смогут задать вопросы о новом порядке раздельного сбора мусора, процессах его вывоза и переработки, а также узнать о новых тарифах на данную услугу в «Единый день разъяснения по тарифам», сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Разъяснительные лекции пройдут в формате личных встреч, которые проведут эксперты регионального министерства ЖКХ, областного единого расчетного центра МосОблЕИРЦ, представители региональных операторов, управляющих компаний, администрации Реутова. Встречи начнутся 2 марта в 10:00 по адресу: городской округ Реутов, улица Новая, дом №3», – сказал Каторов.

Он добавил, что по предварительным подсчетам мероприятие смогут посетить более 75 тысяч человек.

По данным Реутовского информагентства, с 1 января текущего года Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами. Правительство Московской области утвердило новые предельные единые тарифы, в платежных документах появилась отдельная коммунальная строка «Обращение с ТКО».

По сведениям агентства, на специально оборудованных контейнерных площадках установлены разноцветные серые и синие баки-контейнеры. Серые баки для мокрых и органических отходов, синие – для сухих отходов, подлежащих переработке. При этом средний рост платы в едином платежном документе в Подмосковье не превысил 2,5 %, а для пенсионеров и льготных категорий граждан предусмотрены скидки при оплате услуги вплоть до полного освобождения от платежей.