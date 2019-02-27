РИАМО - 27 фев. Благодаря работе налоговых органов Московской области в консолидированный бюджет России по итогам 2018 года поступило свыше 836 миллиардов рублей, что на 11,4% превышает аналогичный показатель 2017 года, сообщила в среду руководитель УФНС России по региону Екатерина Макарова.

В среду в УФНС России по Московской области под председательством руководителя управления Екатерины Макаровой проходит расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы налоговых органов региона за 2018 год и основным задачам на текущий год.

«За 2018 год налоговыми органами Московской области в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано более 836 миллиардов рублей, что превышает результаты 2017 года на 85,7 миллиарда, или на 11,4%», – сказала Макарова.

Она отметила, что за последние пять лет поступления в консолидированный бюджет России выросли на 350 миллиарда рублей, или 1,7 раза.

«По итогам 2018 года доходы федерального бюджета обеспечены на 296 миллиардов рублей с ростом к предыдущему году на 18,6 миллиарда рублей, или почти на 7%. Индикативный показатель поступления налоговых платежей в федеральный бюджет исполнен на 100%», – добавила Макарова.

По ее словам, в консолидированный бюджет Московской области поступило более 560 миллиардов рублей, что на 55 миллиардов рублей, или на 11% больше, чем в 2017 году.