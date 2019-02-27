РИАМО – 27 фев. Подмосковные рабочие кадры имеют высокий потенциал и хорошую профессиональную подготовку, кроме того, в регионе действуют удобные льготные системы для инвесторов, сообщил директор и руководитель по развитию японского бизнеса в России PWC Итои Масахико.

В среду состоялась встреча посла России в Японии Михаила Галузина с заместителем председателя правительства Подмосковья Вадимом Хромовым в рамках деловой поездки в Японию. Началась рабочая поездка 26 февраля с деловых переговоров в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках. В течение четырех дней по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в разных городах Японии будут проходить деловые встречи с инвесторами и роуд-шоу, где будет представлен инвестиционный потенциал Московской области.

«Профессиональные ресурсы (Московской области – ред.) имеют высокий потенциал, особенно среди молодого поколения. Обратите внимание на состав делегации из Подмосковья – все очень молодые. Людские ресурсы, готовая инфраструктура – с этой точки зрения Московская область очень надежная», – сказал Масахико.

Он отметил, что в Подмосковье работают удобные льготные системы для инвесторов, при этом в Подмосковье оказывается поддержка в развитии проектов.

Высокий уровень подготовки кадров отметил также представитель AGC Inc. Цукасо Хиробояси.

«В Клину самый мощный стекольный завод в мире, там работает 420 человек, большинство из них местные. Они имеют высокий уровень подготовки, образования. Местное правительство очень ответственно занимается подготовкой кадров, мы это очень высоко ценим. Для нашей компании, которая работает и планирует развивать производство в России – это очень важно», – подчеркнул Хиробояси.