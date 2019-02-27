РИАМО - 27 фев. Министерство сельского хозяйства РФ ввело негласные квоты для экспортеров зерна из-за опасений, что трейдеры вывезут слишком много продукции – 2018 год был малоурожайным, пишет газета «Ведомости».



«Экспортеры узнали об этом на одной из встреч с Минсельхозом. Квоты распределены по историческому принципу, за базу взят экспорт крупными трейдерами на октябрь 2018 года», – сообщил изданию один из экспортеров.



При этом представитель Минсельхоза отметил, что ограничений не планируется. Прогноз экспорта на 2018–2019 сельскохозяйственный год – с июля по июнь – остается прежним – 42 миллиона тонн, что на 20% меньше, чем в прошлом году – 52,4 миллиона тонн.



«В 2018 году собрано 112,9 миллиона тонн зерна – на 17% меньше, чем в 2017 году, когда был исторический рекорд: 135,5 миллионов тонн», – уточняется в материале.



Таким образом, по словам зампреда правительства РФ Алексея Гордеева, для равновесия в этом сезоне необходимо экспортировать примерно 40 миллионов тонн зерна (плюс, минус 2 тонны). Минсельхоз неформально попросил экспортеров замедлить отгрузки зерна во второй половине сезона, чтобы поставки не превысили прогноз ведомства – 42 миллиона тонн.



«В июле – декабре 2018 года Россия продала за границу почти 29 миллионов тонн, Минсельхоз ожидал 28 миллионов, решено было перестраховаться», – уточняется в материале.



При этом в Россельхознадзоре стали тщательнее проверять зерно. Проверка длится 3–5 дней, а может достигать и двух недель, еще три дня отводится на выдачу заключения. К тому же ведомство пригрозило ограничить экспорт зерна по санитарным соображениям.



«Экспортные цены к февралю выросли с начала года примерно на 4% до 250 долларов за 1 тонну – в частности, рынок ждал, что экспорт из России уменьшится. Затем цены стали снижаться, российская пшеница оказалась слишком дорогой. Если компании действительно сталкиваются с увеличением срока проверок, это тоже может быть заложено в цену: они несут дополнительные расходы», – сообщил директор «Совэкона» Андрей Сизов.



По мнению экспертов, спрос на российское зерно снижается, оно становится менее конкурентоспособным по сравнению с французским, австралийским, аргентинским и американским. При этом Россия остается крупнейшим в мире экспортером пшеницы.