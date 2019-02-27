РИАМО – 27 фев. В Москве из-за циклонического вихря атмосферное давление может понизиться на 20 единиц, в связи с чем синоптики предупреждают о плохом самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Атмосферное давление понизится на 20 единиц! В середине дня 28 февраля оно составит около 725 миллиметров ртутного столба. Но до абсолютного минимума атмосферного давления не дотянет. Ведь в 1990 году атмосферное давление понизилось до 720 миллиметров ртутного столба», – говорится в сообщении.

Климатическая норма для февраля 749 миллиметров ртутного столба.

Резкие перепады атмосферного давления на пониженном фоне плохо переносят люди с заболеваниями сердца и сосудов. Причем касается это как гипотоников, так и гипертоников, а также людей с собственным неустойчивым артериальным давлением.