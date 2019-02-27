РИАМО – 27 фев. В России могут узаконить высшее самообразование, как именно студенты будут подтверждать полученные не в аудитории знания, Минобрнауки планирует решить уже в этом году, пока речь идет только о зачете отдельных курсов, пишет в среду газета «Известия».

«В перспективе же реальным может стать и получение диплома о «домашнем высшем», полагают эксперты. При этом они видят в самообразовании и определенную проблему: осваивая науки дома, студенты лишаются живого общения, а зачастую именно в институте будущие специалисты обрастают полезными связями», – отмечается в статье.

Метод, по которому будут признавать самообразование, должен быть разработан в 2019 году. Для этого потребуется внести поправки в закон «Об образовании». Речь идет о программах среднего профессионального и высшего образования. Новации необходимы для стимулирования граждан к получению образования в рамках федеральной программы «Новые возможности».

Согласно федеральным госстандартам, учиться можно только на базе вуза, поэтому сейчас получить диплом о «домашнем высшем» невозможно. Для начала чиновники планируют разрешить зачет только отдельных курсов.

Директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Клячко полагает, что экзамены можно будет принимать на базе вузов, но логичнее делать это в центрах оценки квалификации. При этом, по ее мнению, чтобы люди серьезно относились к зачетам, их сдача должна быть платной – например, это может быть госпошлина порядка 2-5 тысяч рублей.

Клячко пояснила, что процесс зачетов дисциплин, изученных на дому, может сделать образование дешевле. Если студент учится платно, по договоренности с вузом он может изучить часть предметов самостоятельно и получить значительную скидку.

В дальнейшем, сдав некий набор дисциплин, можно будет получить диплом о полноценном высшем образовании. То, что курсы зачитываются по отдельности, позволит не только получить «вышку» на дому, но и повысить квалификацию.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков напомнил, что эксперимент по признанию онлайн-образования проходил в Гонконге в 2003-2005 годах. Но программу закрыли из-за того, что работодатели отказывались от услуг специалистов, получивших знания дистанционно.

В начале нулевых годов возможность зачета онлайн-курсов обсуждали в Йельском, Оксфордском и Нью-Йоркском университетах, но преподаватели выступили против.

«Они побоялись, что это девальвирует ценность диплома университета. Ведь неизвестно, насколько студент усвоит программу. Проверить же, насколько хорошо понята лекция, с помощью онлайн-заданий нельзя – тут нужно личное общение. Причем именно живое, ведь по видеосвязи студент может пользоваться подсказками», – уверен Комков.

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