РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. В Подольске 2 марта жители смогут задать вопросы специалистам МинЖКХ по внедрению новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и тарифами на данную услугу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

День разъяснительной работы по внедрению новой системы обращения с ТКО пройдет в городском округе Подольск 2 марта. Встречи начнутся в 11:00.

«Специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области совместно со специалистами администрации городского округа, ООО «МосОблЕИРЦ», регионального оператора ООО «МСК-НТ» проведут встречи с населением с целью разъяснения вопросов по внедрению новой системы обращения с ТКО, в том числе по тарифам на данную услугу», – говорится в сообщении.

Встречи будут проходить по следующим адресам: улица Большая Зеленовская, дом №50 (ДК имени Карла Маркса), поселок Дубровицы, дом №35А, поселок Железнодорожный, улица Большая Серпуховская, дом №214В, микрорайон Климовск, улица Ленина, дом №5, поселок Быково, улица Центральная, дом №5, улица Армейский проезд, дом №7, микрорайон Львовский, улица Красная, дом №2А.