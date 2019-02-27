РИАМО - 27 фев. В прошлом году россияне взяли рекордную сумму кредитов, таким образом общий объем займов по стране составил 14,86 триллиона рублей, пишет в среду газета «Известия».

До 27% увеличилась средняя кредитная нагрузка на одну семью в 2018 году.

«Россияне в прошлом году взяли рекордное количество кредитов. Общая задолженность по ним сейчас составляет 14,86 триллиона рублей. Самыми закредитованными регионами страны стали Калмыкия, Тыва, Чувашия, Иркутская область и Югра», – говорится в материале.

По данным кредитной карты России Общероссийского народного фронта (ОНФ), заметно снизилась при этом доля должников. Так, в прошлом году в лидеры по просрочке вышли Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Алания и Адыгея.

По мнению специалистов, задолженность россиян перед банками продолжит расти: в текущем году она может увеличиться на 10–12% до 16,3–16,6 триллиона рублей.

По информации ОНФ, россияне отдают банкам примерно пятую часть своих доходов. Средний долг одной семьи составляет 263 тысячи рублей, а просроченная задолженность – 13,4 тысячи рублей.

Ипотечные кредиты по стране составили в сумме 6,38 триллиона рублей, 3 триллиона из них были оформлены в 2018-м.

«Ключевым драйвером роста кредитования останется ипотека. При этом ставки по ипотеке остаются сравнительно низкими, что стимулирует россиян к активному использованию ипотечных кредитов в решении жилищных вопросов. На рынке потребительского кредитования прогнозируется некоторое замедление из-за снижения темпов роста реальных заработных плат», – объяснила аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Тем не менее несмотря на общий рост загрузки, снижается доля просроченной задолженности – до 5,1%, по данным ОНФ.

«Больше всего просрочек было зафиксировано в Ингушетии (16% от общей суммы), Карачаево-Черкесии (10%), Бурятии (8%), Северной Осетии (8%) и в Адыгее (8%). Проблемы со своевременными выплатами также имелись в Астраханской области (7%), Ставропольском и Забайкальском краях (по 7%), в Кабардино-Балкарии (7%) и в Дагестане (6%)», – уточняется в материале.

На начало 2019 года на банковских депозитах россиян находилось 28,58 триллиона рублей. Большая часть из них находится в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Калининградской и Самарской областях, а также в Ханты-Мансийском АО. Более 50% среднегодового дохода хранят жители этих регионов в банках.