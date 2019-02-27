РИАМО – 27 фев. Более 100 подмосковных предприятий модернизируют свои мощности в течение года, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов в ходе роуд-шоу инвестиционного потенциала Московской области в Токио.

В среду состоялась встреча посла России в Японии Михаила Галузина с заместителем председателя правительства Подмосковья в рамках деловой поездки в Японию. Началась рабочая поездка 26 февраля с деловых переговоров в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках. В течение четырех дней по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в разных городах Японии будут проходить деловые встречи с инвесторами и роуд-шоу, где будет представлен инвестиционный потенциал Московской области.

«В Московской области ежегодно более 40 новых промышленных предприятий и свыше 100 предприятий существенно модернизируют свои производства, то есть инвестируют более 2 миллионов евро каждое в модернизацию своих предприятий», – сказал Хромов.

Он отметил, что в регионе установлены жесткие сроки на получение необходимой документации. Хромов пояснил, что одним из значительных проектов станет открытие в апреле на территории Подмосковья крупного завода Mercedes.