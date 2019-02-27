РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 фев. В подмосковном Подольске разыскивают 50-летнего мужчину, который пропал неделю назад, он приехал на заработки из Оренбургской области, сообщила «РИАМО в Подольске» супруга пропавшего.

«Мой супруг Александр Погребнов 1968 года рождения приехал в Подольск из Оренбургского района Оренбургской области на заработки. Около двух недель назад он попал под сокращение. 20 февраля мы в последний раз с ним общались, после чего он не выходил на связь», – сказала супруга пропавшего.

Она добавила, что в настоящее время планирует обращаться в полицию, а также в поисковый отряд. Женщина просит всех, кто владеет какой-либо информацией, сообщить о ней по телефону: 8(922)559-88-75.