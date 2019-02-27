РИАМО - 27 фев. В центре столицы неизвестный угнал у женщины автомобиль Lexus NX200 за 2,8 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о краже поступило от гражданки 1972 года рождения по адресу: Волгоградский проспект, дом 17, строение 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 15:00 до 20:55 26 февраля неизвестный по указанному адресу совершил кражу ее автомобиля Lexus – NX200, затем скрылся», – сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил 2,8 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».