а Липецкой улице в Москве грузовая газель столкнулась с фурой, от удара ее отбросило на два других автомобиля, в происшествии никто не пострадал.
|Температура
|-6˚C … -4˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|747 мм рт. ст.
|Ветер
|С 6 м/с
|Температура
|+1˚C … +3˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|725 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
|Температура
|-5˚C … -3˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|726 мм рт. ст.
|Ветер
|СЗ 9 м/с
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии