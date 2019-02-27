РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 фев. Сотрудники пожарной охраны потушили пожар в частном доме на Носовихинском шоссе подмосковной Балашихи, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В среду около 02:10 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Балашиха, Носовихинское шоссе, дом 76.

«В 02:55 пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара приняли участие четыре единицы техники и 12 человек.