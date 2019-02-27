РИАМО - 27 фев. Новая функция появилась в мессенджере WhatsApp, теперь для добавления пользователей в групповые чаты требуется их согласие, пишет РИА Новости.

«Как рассказали разработчики, по умолчанию можно будет принимать приглашения в группу только от тех, кто есть в списке контактов, а все остальные предложения будут блокироваться. Кроме того, мессенджер даже не будет уведомлять об этом», – говорится в сообщении.

В последней тестовой версии WhatsApp эта функция уже появилась, всем пользователям она будет доступна после обновления