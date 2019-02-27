РИАМО - 27 фев. Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что жители столицы оплачивают «Тройкой» 95% всех поездок на городском транспорте, передает РИА Новости.

В 2014 году на карту «Тройка» приходилось в три раза меньше поездок.

«95% поездок на городском транспорте совершаются по карте «Тройка». Это в три раза больше, чем в декабре 2014 года, – тогда было около 30%. Сегодня эта карта есть практически у каждого москвича – выдано уже более 23,8 миллиона штук. Внедрение карты «Тройка» позволяет ежегодно экономить 2,5 миллиарда рублей на изготовлении бумажных бланков», – рассказал Ликсутов.

Он уточнил, что горожане все чаще пользуются картой благодаря ее удобству в использовании, расширению функционала, новым формам. Сегодня «Тройки» можно приобрести в виде браслетов, колец, брелоков, наклеек, вкладышей.

«Нам важно, чтобы пассажирам было не только удобно, но и выгодно пользоваться «Тройкой», поэтому в июне прошлого года мы запустили программу лояльности. Сегодня в ней уже более 270 тысяч участников. Они получают скидки и бонусы за пополнение «Тройки» на сумму от 250 рублей, а также при предъявлении карты более чем в 6 тысячах кафе и ресторанах, магазинах и аптеках. Накопленные бонусы можно перевести на билет «Кошелек» и таким образом оплачивать поездки на городском транспорте», – дополнил Ликсутов.

Транспортная карта «Тройка» – электронная карта для оплаты проезда на городском транспорте и услуг городских сервисов. Залоговая стоимость «Тройки» – 50 рублей. Залог можно вернуть при возврате карты в кассу.