РИАМО - 27 фев. На Липецкой улице в Москве грузовая газель столкнулась с фурой, от удара ее отбросило на два других автомобиля, в происшествии никто не пострадал, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«На улице Липецкая грузовая газель влетела в фуру. От удара ее отбросило на авто Skoda. Еще один автомобиль также получил серьезные повреждения. Пострадавших нет», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Авария на Липецкой улице в Москве. ВИДЕО>>