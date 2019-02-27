РИАМО – 27 фев. Японские компании успешно работают на территории Московской области, в настоящее их насчитывается более 10, заявил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов на встрече с послом России в Японии Михаилом Галузиным.

В среду состоялась встреча посла с заместителем председателя правительства Подмосковья в рамках деловой поездки в Японию. Началась рабочая поездка 26 февраля с деловых переговоров в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках. В течение четырех дней по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в разных городах Японии будут проходить деловые встречи с инвесторами и роуд-шоу, где будет представлен инвестиционный потенциал Московской области.

«Подтверждаем, что мы в своих контактах с японской стороной всецело будем соответствовать тому курсу, что установил наш президент Владимир Путин. Мы рассматриваем японский бизнес, как хороших партнеров для российского бизнеса. Более 10 японских компаний уже функционируют на территории Московской области, некоторые из них ни одно десятилетие. У нас есть и новые проекты», – сказал Хромов.

Он отметил, что новым проектом является строительство завода HINO. Также особый интерес представляет сотрудничество в сфере современных медицинских технологий.

«Мы крайне заинтересованы в расширении сотрудничества в части привлечения компаний-производителей компонентов. Кроме Токио мы проведем презентации в Саппоро и Нагоя», – дополнил Хромов.