РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 фев. Один человек пострадал в результате лобового столкновения автомобилей ВАЗ-2104 и BMW в подмосковной Балашихе, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Авария произошла в среду около 04:00 на проспекте Ленина, 32.

«Один человек – водитель ВАЗа пострадал, его госпитализировали», – сказала сотрудник пресс-службы ведомства.

Она добавила, что водитель отечественного автомобиля выехала на проспект Ленина с улицы Терешковой на регулируемый перекресток, где и столкнулась с BMW. Водитель иномарки не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.

По словам очевидцев ДТП, в момент столкновения машину развернуло, а мужчину выкинуло на дорогу.

«Потом мужчину подняли и отвели в травмпункт (он сломала руку и дергался за живот). Затем приехали скорая, полиция и пожарные. Было страшно наблюдать даже с окна», – пояснил один из очевидцев инцидента.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.