РИАМО - 27 фев. При демонтаже трех отселенных по программе реновации домов применят технологию «умного сноса», снести дома планируют в ближайшие три месяца, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Технологию «умного сноса» применят при демонтаже еще трех полностью отселенных пятиэтажек, вошедших в программу реновации. Речь идет о домах №№7 и 9 на Гродненской улице и доме №25 на Краснолиманской. Снос домов планируется осуществить в ближайшие три месяца. Ранее все жители этих домов получили квартиры с улучшенной отделкой в новых современных домах», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«Умный» снос – это комплекс мероприятий, позволяющих провести разборку здания с минимальными неудобствами для окружающих, при этом большая часть материалов передается в переработку.

«Умный» снос идет в несколько этапов. Сначала внутри здания демонтируются отдельные элементы с разделением отходов по группам: фаянс и керамика – отдельно, стекло – отдельно, столярные изделия – отдельно. Затем они вывозятся на специализированные полигоны для дальнейшей переработки и повторного использования. После первого этапа сноса остается только железобетонный остов здания. Его разбирают с помощью экскаватора-разрушителя, который также работает «умно». Дальнейший снос также продолжается внутрь. Такая технология работ максимально защищает окружающую площадку об падения обломков здания.

При «умном сносе» снижается количество образующейся пыли. При помощи специальной защитной конструкции снижается уровень шума. «Умный снос» также не затягивает разборку зданий. Снос блочной пятиэтажки занимает не более двух месяцев.

Технология «умного сноса» используется при сносе абсолютно всех домов по программе реновации. Основными его принципами являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов.

Программа реновации была запущена правительством Москвы в 2017 году. Благодаря ей 350 тысяч московских семей, то есть более миллиона человек, переедут в новые квартиры с отделкой комфорт-класса. Всего в программу реновации включено 5172 жилых дома.