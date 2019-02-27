РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 фев. В Подольске около 500 родителей школьников попробовали сдать ЕГЭ по русскому языку в рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», говорится в сообщении пресс-службы администрации.

26 февраля на базе лицея №26, школ №№16 и 30, а также школы №6 микрорайона Климовск родители школьников в Подольске попробовали сдать ЕГЭ по русскому языку в рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

«В общей сложности порядка 500 родителей поменялись местами со своими детьми и смогли пройти через все процедуры экзамена, заполнили бланки, написали первую часть экзаменационной работы. Родители лично убедились, как осуществляется контроль входа в пункт проведения экзамена, как печатаются и сканируются работы. Акция должна помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, вызванное подготовкой к сдаче ЕГЭ, поддержать детей и настроить их на успешную сдачу экзаменов», – говорится в сообщении.

В текущем году досрочная сдача ЕГЭ состоится с 20 марта по 1 апреля, а основная – с 27 мая по 1 июля. Также предусмотрен дополнительный период в сентябре.

В настоящее время заявление на участие в ЕГЭ подали более 1,7 тысяч выпускников городского округа. Сдавать Единый государственный экзамен в этом году планируют еще 149 выпускников прошлых лет.