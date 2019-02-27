РИАМО – 27 фев. Компания «Мострансавто» подвела итоги опроса, организованного после первого месяца обслуживания 74 муниципальных и межмуниципальных подмосковных маршрутов в Мытищах, Дмитрове, Щелкове, Химках, Подольске, Ивантеевке, Серпухове, Сергиевом Посаде, Домодедове, Люберцах, Коломне, Наро-Фоминске, Одинцове, Ступине и Шатуре, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Около 300 человек приняли участие в онлайн-опросе, который был открыт в начале февраля на сайте и в социальных сетях «Мострансавто», инициативу предприятия поддержали администрации Пушкинского района, Коломенского городского округа, городских округов Химки, Подольск, а также городов Люберцы и Протвино», – отмечается в материале.

Самыми активными стали жители Химок, свыше 45% респондентов.

«Второе место разделили пассажиры из Шатуры, Дмитрова и Одинцова, по 7% голосов. Средняя оценка – удовлетворительная. Положительно жители оценили работу следующих филиалов: автоколонны №1790 города Серпухов, автоколонны №1784 города Дмитров, Домодедовского ПАТП, автоколонны №1791 города Сергиев Посад», – перечисляется в сообщении.

После обработки результатов анкетирования компания-перевозчик смогла определить, в какой корректировке нуждается транспортная работа.

«В целом пассажиры удовлетворены работой предприятия на новых маршрутах, однако были внесены рациональные предложения, например, о продлении маршрута, увеличении количества автобусов и другие. Все сообщения мы проанализируем, сделаем выводы и примем решения. Подобные опросы планируется проводить и в дальнейшем», – дополнил генеральный директор предприятия Владислав Мурашов.

Для участия в опросе необходимо было перейти по ссылке, выбрать филиал, маршрут и один из предложенных ответов (удовлетворен/удовлетворен частично/не удовлетворен/свой вариант).

«Новые маршруты обслуживают 15 филиалов «Мострансавто». Ежедневно на линии выходит более 150 автобусов», – заключается в материале.