РИАМО – 27 фев. Развитие культурного обмена является приоритетом в налаживании взаимодействия Подмосковья и Японии, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов по итогам встречи с послом России в Японии Михаилом Галузиным.

В среду прошла встреча посла с заместителем председателя правительства Подмосковья в рамках деловой поездки в Японию. Началась рабочая поездка 26 февраля с деловых переговоров в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках. В течение четырех дней по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в разных городах Японии будут проходить деловые встречи с инвесторами и роуд-шоу, где будет представлен инвестиционный потенциал Московской области.

«Культурный, туристический обмен мог бы быть тем ключевым пунктом, который позволит россиянам и японцам понять друг друга. вопросы культурного, спортивного обмена мы тоже поднимем на встрече с японскими компаниями», – сказал Хромов журналистам.

Как отметил посол России в Японии, развитие российско-японских межрегиональных связей в последнее время проходит поступательно.

«Мы в преддверии предстоящих презентации в Саппоро, Нагоя обсуждали пути дальнейшего взаимодействия администрации Московской области и посольства России в Японии в продвижении сотрудничества. Перспективы очень интересные. Речь идет о проработке возможности создания производственных мощностей, о туристических, образовательных, молодежных, спортивных обменах», – подчеркнул Галузин.