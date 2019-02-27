РИАМО - 27 фев. На юго-западе столицы совместное застолье знакомых закончилось поножовщиной, один из мужчин ударил другого кухонным ножом, в результате пострадавший скончался, подозреваемый задержан, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о драке поступило по адресу: улица Гарибальди, дом 7.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по вышеуказанному адресу задержан гражданин 1974 года рождения, неработающий, <…> который изобличен в том, что 25 февраля в 23:55 после совместного распития спиртных напитков, в ссоре, кухонным ножом нанес колото-резаные ранения гражданину 1973 года рождения, безработному, зарегистрированному в Серпухове, от которых последний скончался», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».