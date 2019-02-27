РИАМО - 27 фев. Музей Победы планирует увеличить посещаемость к 2030 году, предполагается, что музей ежегодно будут посещать 3 миллиона человек в год, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУК «Музей Победы».

Концепция развития музея до 2030 года был представлена на заседании Общественного совета Музея Победы 26 февраля.

«К 2030 году, в соответствии с нашей «дорожной картой», мы беремся обеспечить трехкратный рост посещаемости, то есть рассчитываем привлечь 3 миллиона посетителей за год», – подчеркнул директор Музея Победы Александр Школьник.

По его словам, в 2017 году музей преодолел планку 900 тысяч посетителей, а в 2018 году вплотную подошел к миллиону.

«Более половины посетителей пришли в музей по бесплатным билетам, в основном это школьники и ветераны», – дополнил Школьник.

В настоящее время в музее доступно более 35 экскурсионных и образовательных программ, которые постоянно обновляются и рассчитаны на разные аудитории. План развития экскурсионной деятельности предполагает ежегодный рост посещаемости экскурсионных групп: до 245 тысяч в 2020 году, с достижением показателя свыше 459 тысяч человек к 2030 году.

К 2020 году будут запущены не менее 12 новых детских программ патриотической и творческой тематики, и более 20 – к 2030 году.

В 2018 году в главном здании музея открылся четырехзальный кинотеатр. В нем запланированы еженедельные программы ретрофильмов для ветеранских организаций и пенсионеров, детского кино для многодетных семей и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Согласно планам развития музея, кинотеатр станет площадкой для проведения военно-патриотических кинофестивалей и других кинопрограмм, которые активно готовятся к 75-летию Победы и другим значимым датам.

Центральный музей Великой Отечественной войны (Музей Победы) – крупнейший в стране музей военно-исторической тематики. Здесь хранится более 285 тысяч музейных предметов. Музей имеет два филиала – в Красногорске и во Ржеве.