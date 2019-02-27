РИАМО - 27 фев. На Большой Тульской улице в Москве между двумя водителями произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин ранил ножом другого и скрылся, сейчас ведутся поиски злоумышленника, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Около 7 часов на Большой Тульской, в районе дома 44 произошел конфликт между двумя водителями автомашин, в ходе которого один ударил другого ножом и скрылся. Пострадавший в больнице», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас принимаются все меры для поиска злоумышленника.