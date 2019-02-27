РИАМО – 27 фев. В Госдуму внесен проект федерального закона «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва», сообщает «Интерфакс».

Так, 26 февраля его инициировала группа депутатов Госдумы, представляющих фракции «Единой России» и ЛДПР.

«Проект «разработан в целях тестового использования в процессе голосования современных технологий, которые позволят создать дополнительные условия и гарантии реализации избирательных прав граждан», – отмечается в пояснительной записке.

Он предусматривает проведение в виде эксперимента дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва в одном или нескольких одномандатных избирательных округах города, определяемых решением Мосгоризбиркома.

«Предусматривается, что дистанционное электронное голосование будет проходить в указанном избирательном округе одновременно с голосованием в традиционном формате», – дополняется в материале.

Дистанционное электронное голосование будет осуществляться избирателями с помощью специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг Москвы без использования бюллетеня на бумажном носителе, уточняется в сообщении.

Таким образом, избиратель, обладающий активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе Москвы, вправе самостоятельно выбрать формат участия: дистанционное электронное голосование или традиционное голосование.

Для участия в дистанционном электронном голосовании избирателю необходимо будет подать соответствующее заявление на портале государственных и муниципальных услуг Москвы.

«В день голосования 8 сентября 2019 года избиратель, подавший такое заявление, получит возможность проголосовать с помощью специального программного обеспечения портала государственных и муниципальных услуг Москвы», – добавляется в документе.

Подача избирателем заявления не лишает его права принять участие в голосовании в общем порядке, при условии, что этот избиратель не проголосовал дистанционно.

«В целях организации и проведения дистанционного электронного голосования, а также установления его итогов законопроектом предусматривается создание специальной участковой избирательной комиссии», – перечисляется в материале.

Итоги эксперимента позволят определить направления дальнейшей работы по совершенствованию правового регулирования избирательного процесса и внедрению в данный процесс современных технологий, считают авторы.

«Принятие и реализация данного проекта закона не потребуют дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета», – резюмируется в сообщении.