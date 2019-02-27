РИАМО – 27 фев. Следователи проверят информацию из телесюжета о нарушении прав жильцов ветхого дома, который располагается в городском округе Ступино, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Так, 26 февраля в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в городе Ступино нарушаются жилищные права граждан, а именно местным жителям приходится проживать в ветхом многоквартирном доме, построенном около 80 лет назад. СМИ сообщают, что для жильцов не находится квартир для переселения.

«При этом в адрес представителя инициативной группы поступают угрозы с требованиями не распространятся о проблеме в СМИ», – отмечается в материале.

По данному сообщению СМИ следственным отделом по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

«В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – подчеркивается в сообщении.