РИАМО – 27 фев. На улице Полярной на северо-востоке столицы планируют проложить новые коммуникации, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным ранее согласилась с предоставлением двух земельных участков с адресным ориентиром: улица Полярная (СВАО) для выполнения работ по перекладке существующей теплосети и строительства нового участка теплосети и водостока.

«Участки ориентировочной площадью 0,97 гектара планируется передать инвестору (АО «Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций») в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней», – заявила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

По ее словам, в данный момент участки свободны от объектов капитального строительства.

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