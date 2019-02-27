РИАМО – 27 фев. На улице Полярной на северо-востоке столицы планируют проложить новые коммуникации, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным ранее согласилась с предоставлением двух земельных участков с адресным ориентиром: улица Полярная (СВАО) для выполнения работ по перекладке существующей теплосети и строительства нового участка теплосети и водостока.
«Участки ориентировочной площадью 0,97 гектара планируется передать инвестору (АО «Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций») в аренду сроком на 11 месяцев 28 дней», – заявила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.
По ее словам, в данный момент участки свободны от объектов капитального строительства.
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