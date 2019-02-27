РИАМО – 27 фев. Посол России в Японии Михаил Галузин рассчитывает на расширение сотрудничества Подмосковья с японскими компаниями после роуд-шоу.

В среду состоялась встреча посла с заместителем председателя правительства Московской области Вадимом Хромовым в рамках деловой поездки в Японию. Началась рабочая поездка 26 февраля с деловых переговоров в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках. В течение четырех дней по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в разных городах Японии будут проходить деловые встречи с инвесторами и роуд-шоу, где будет представлен инвестиционный потенциал Подмосковья.

«Рады, что Московская область активно участвует в развитии взаимодействия с Японией именно в эти дни, когда проходит масштабная программа перекрестных годов двух стран, которая была открыта президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ в мае 2018 года», – сказал Галузин.

Он отметил, что в последнее время возрастает интерес японских регионов к расширению контактов с партнерами России и субъектов РФ к дальнейшему углублению контактов с партнерами в Японии.

«Я очень рассчитываю на то, что сегодняшняя презентация инвестиционного потенциала послужит укреплению и расширению контактов Московской области в Японии», – заключил Галузин.