РИАМО – 27 фев. Полицейские задержали трех жителей Балашихи, подозреваемых в вымогательстве денежных средств, каждому грозит до 15 лет тюрьмы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники избили 42-летнего жителя Ленинградской области, после чего требовали у него 24 тысячи рублей под предлогом вымышленного долга», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она пояснила, что в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими подозреваемые были установлены и во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии по Подмосковью, при передаче требуемой суммы задержаны.

«Ими оказались трое местных жителей, в возрасте от 30 до 34 лет, один из которых ранее судим», – дополнила Петрова.

По данному факту следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 163 Уголовного кодекса РФ «Вымогательство». Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных», – заключила Петрова.