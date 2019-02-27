РИАМО - 27 фев. Здание бывшего детского сада №333 в районе Щукино, известного как детский сад со слониками, внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения, двухэтажное сооружение, построенное в 1930-е годы по индивидуальному проекту, находится по адресу: улица Маршала Василевского, дом 11, корпус 6, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Учреждение посещали дети сотрудников Народного комиссариата обороны СССР. Оно было рассчитано на 120 мест. В детском саду, помимо кухни, столовой, гардеробной, хозяйственных помещений, комнат отдыха, находились актовый, музыкальный и спортивный залы.

«Это одно из немногих сохранившихся образовательных зданий 1930-х годов, построенных по авторскому проекту. С середины 30-х годов прошлого века началось типовое строительство детских дошкольных учреждений. Отличительная особенность этого детского сада — четыре крупные фигуры слонов, расположенные у плескательного бассейна на игровой площадке во дворе. Эти скульптуры также внесены в реестр памятников», — сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что до 2011 года здесь работал детский сад, однако его закрыли и группы распределили в другие дошкольные учреждения, так как старинное здание не соответствовало современным нормам. В 2016 году детсад признали выявленным объектом культурного наследия.

После присвоения статуса объекта культурного наследия регионального значения под охраной государства находится не только здание бывшего детского сада, но и территория вокруг него. Их исторический облик запрещено нарушать, а любые реставрационные работы могут проводиться только после согласования с департаментом культурного наследия и под его контролем.

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется. Только за последние семь лет охранный статус получило около 700 памятников. Из них более 370 — выявленные объекты культурного наследия, а около 330 — объекты культурного наследия федерального и регионального значения.

Так, в феврале памятником архитектуры признали двухэтажное здание Дома культуры Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Оно построено в конце 1940-х годов в стиле советского монументального классицизма. Это типичный образец домов культуры того времени.