РИАМО - 27 фев. В демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) составили рейтинг самых популярных вопросов от горожан, с момента открытия — 21 декабря прошлого года — павильон посетили более 25 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Самый популярный вопрос — как можно будет расплатиться за проезд и сколько стоит одна поездка. В тройку лидеров также попали вопросы «Как будут выглядеть новые железнодорожные остановки после реконструкции?» и «Как часто станут подъезжать к платформе поезда?» - говорится в сообщении.

Также гости интересуются, чем отличаются поезда «Иволга» (эти инновационные составы запустят на МЦД) от электричек, которые сейчас ходят на Московской железной дороге. Рейтинг замыкает пятый вопрос: «Какие пассажирские сервисы предусмотрены на диаметрах?».

Сотрудники павильона подробно объясняют посетителям особенности работы нового вида транспорта. Оплатить проезд можно будет с помощью транспортной карты «Тройка» — она действует также в метро, на Московском центральном кольце (МЦК), в наземном транспорте, электричках и аэроэкспрессах.

Турникеты на платформах оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты. Это позволит пассажирам расплачиваться банковскими картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, или смартфонами с функцией Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Таким образом, на МЦД будут доступны аналогичные способы оплаты проезда, как и на всем общественном транспорте столицы. Стоимость одной поездки на диаметрах сейчас прорабатывается.

Существующие железнодорожные платформы реконструируют и благоустроят перед запуском МЦД. На остановках появятся удобные скамейки, навесы, защищающие от дождя и снега, электронные табло, на которых будут транслировать время прибытия поезда, и колонны экстренной связи. Интервалы движения составов в часы пик не будут превышать пяти-шести минут.

У поездов «Иволга» множество преимуществ перед электричками. В новых составах используется технология пневмоподвешивания — она обеспечивает плавный ход, низкий уровень шума и вибрации. На поручни в «Иволге» нанесено теплое покрытие. Кресла расположены «лицом к лицу», над ними размещены багажные полки.

В поездах поддерживается комфортный микроклимат и работает система обеззараживания воздуха. Дверные проемы увеличены до 140 сантиметров и смещены в центр вагона. Это облегчает посадку и высадку.

Демонстрационный павильон МЦД работает на площади Киевского вокзала без выходных с 09:00 до 21:00. В нем установлены интерактивные панели, с помощью которых можно построить оптимальные маршруты движения по городу после запуска диаметров. Устройство покажет, сколько времени сэкономит пассажир, пользуясь новым видом транспорта, и на каких станциях можно будет пересесть на метро или МЦК.

Первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск, планируется запустить в конце 2019 — начале 2020 года. Еще три маршрута МЦД в разработке. Московские центральные диаметры свяжут разрозненные направления Московской железной дороги. Также появятся удобные пересадки на подземку и МЦК. Благодаря новому наземному метро пассажиры смогут пересечь столицу за 40 минут. Работать МЦД будет так же, как и метро, — с 05:30 до 01:00.