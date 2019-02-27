РИАМО - 27 фев. В одном из корпусов Музея Москвы 8 марта пройдет фестиваль «Последний сон зимы», приуроченный к выставке «Сны Москвы», можно будет увидеть театральную постановку, поучаствовать в мастер-классах и создать собственный арт-объект, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Музей Москвы 8 марта приглашает на фестиваль «Последний сон зимы», приуроченный к выставке «Сны Москвы». Гости смогут пройти масленичный лабиринт, посетить архитектурную мастерскую, попробовать блины с разными начинками и согреться чаем из самовара. В одном из корпусов музея пройдут лекции, посвященные масленичным традициям. Кроме того, будет работать дизайн-маркет Love Bazar», - говорится в сообщении.

Во дворе музея пройдет фестиваль масленичной архитектуры. Маленькие гости создадут арт-объекты, посвященные Масленице. Здесь же заработает мастерская, где можно будет сделать скоморошьи маски и парики. Любителей активного отдыха ждут игры и танцы под народные песни знаменитого детского фольклорного ансамбля «Кладец».

Фольклорный театр «Ученый медведь» представит постановку «Масленица». А после у ребят будет возможность сыграть собственный спектакль, нарисовать Масленицу или слепить ее из пластилина.

Товары для всей семьи представят более 100 мастерских. Здесь гости найдут дизайнерскую одежду, украшения, аксессуары, предметы интерьера и декора, игрушки и книги. В цветочной лавке можно будет не только купить понравившийся букет, но и принять участие в мастер-классах. На сцене пройдут научное шоу и шоу мыльных пузырей, также выступят детские театры. Все желающие смогут расписать деревянные фигурки, сделать куклы и обереги в русском народном стиле. Историки филиалов Музея Москвы расскажут о масленичных традициях в России и за рубежом.

В 15:30 руководитель Старого Английского Двора Александр Сотин познакомит с игровой культурой допетровской Москвы. В 16:15 начнется лекция «Древнерусские музыкальные инструменты», которую прочитает заведующий сектором научно-просветительской работы Музея археологии Александр Афанасьев.

На лекции «Масленица в немецком стиле» заведующего сектором научно-просветительской работы музея истории «Лефортово» Дмитрия Безьева слушатели узнают о масленичных обычаях на Руси, карнавалах в странах Европы и традициях проводов зимы в России и Германии. Начало в 17:10. Вход на все мероприятия бесплатный.