РИАМО – 27 фев. В квартире жилого дома в Орехово-Зуеве произошло обрушение части перекрытия, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Днем 26 февраля от очевидца в ЕДДС городского округа Орехово-Зуево поступило сообщение о обрушении части перекрытия в квартире жилого дома по адресу: 2-я Транспортная улица, дом 24.

«При уточнении обстановки установлено, что произошло обрушение части перекрытия (между чердачным помещением и вторым этажом) на площади три квадратных метра. Жители дома самостоятельно вышли (семь человек, из них два ребенка), находятся у родственников в соседнем доме. Остальные жильцы дома находятся в своих квартирах», – говорится в сообщении.

На среду запланировано детальное обследование жилых помещений. Погибших и пострадавших нет.