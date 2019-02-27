РИАМО - 27 фев. С 1 по 10 марта на ВДНХ будут ежедневно работать праздничные площадки, приуроченные к Масленице, на площадках будут выступать артисты, играющие на народных инструментах, и проводиться мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Отметить Масленицу традиционными гуляньями можно на ВДНХ с 1 по 10 марта. Праздничные площадки будут работать ежедневно. Они разместятся у арки главного входа, на Центральной аллее, перед павильоном №57 и возле входа в парк «Останкино», - говорится в сообщении.

На Центральной аллее посетителей встретят артисты, играющие на народных инструментах. Они будут петь песни и водить с гостями хороводы. Также проведут частушечные баттлы, где каждый желающий сможет посоревноваться в умении исполнять остроумные четверостишия под музыку.

Главным гастрономическим событием на ВДНХ станет традиционная масленичная ярмарка. Два десятка ярких шале, украшенных подсветкой, установят на площадке у павильона №57. В них посетители смогут попробовать блины из гречневой, пшеничной, овсяной или каштановой муки с разными начинками: камчатским крабом, уткой и брусничным джемом, французским паштетом или свежими ягодами и взбитыми сливками.

На ярмарке гостей бесплатно напоят горячим чаем. Перед публикой выступят театральные коллективы со спектаклями на фольклорные темы и сценками из русских народных сказок и былин. Те, кто любит активный отдых, смогут принять участие в традиционных масленичных забавах — перетягивании каната и прыжках через гигантскую скакалку.

В специально оборудованном ярмарочном павильоне все дни фестиваля будут проводить мастер-классы. Так, 8 марта здесь научат плести венки и создавать авторские украшения из цветов и ярких лент, а также раскроют секреты авторской росписи матрешек. А 9 и 10 марта гости ВДНХ смогут попробовать себя в росписи деревянных игрушек и в изготовлении поделок из фетра. Также запланированы мастер-классы от «Городской фермы», «Робостанции» и других резидентов выставки. Их посещение бесплатно, предварительная запись не требуется.

Специальную музыкальную программу подготовил для посетителей каток «Ракета». Потанцевать на льду под энергичную музыку можно будет 8 марта с 18:00 до 23:00. Откроет вечер диско-панк-группа Cheese People — завсегдатаи музыкальных фестивалей, активно гастролирующие за рубежом. Следом за ними на сцену выйдет Эрика Лундмоен, русскоязычная исполнительница из Норвегии, в чьем творчестве сочетаются такие жанры, как соул, фолк и хип-хоп.

Праздник Масленицы предвещает приход весны и сопровождается веселыми народными гуляньями, во время которых принято петь, танцевать и есть блины. Фестиваль «Московская Масленица» стал традицией для столицы. В этом году фестиваль пройдет с 1 по 10 марта на 23 городских площадках в разных районах города. На нем испекут более 60 видов блинов с 150 начинками и топингами. Впервые можно будет попробовать катаеф — арабские блинчики, которые готовят в Египте, Сирии и Ливане.

Гостей «Московской Масленицы» также ждет более 200 спектаклей и около 150 концертов. В рамках проекта «Золотая маска» в городе» представят пять постановок кукольных театров из разных регионов России.