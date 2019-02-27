РИАМО – 27 фев. В трехкомнатной квартире в Химках произошел пожар, в результате происшествия погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Так, 26 февраля на пульт диспетчера ЦППС Химкинского ПСГ поступило сообщение от очевидца о возгорании в квартире по адресу: Куркинское шоссе, дом 6.

«Квартира трехкомнатная, на втором этаже. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение в квартире личных вещей на площади пять квадратных метров. Эвакуированы самостоятельно до прибытия первых пожарных подразделений 20 человек, из них пятеро детей. В результате пожара погибли два человека (детей среди них нет», – говорится в сообщении.

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