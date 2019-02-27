РИАМО - 27 фев. В феврале более 18 тысяч москвичей приняли участие в бесплатной акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака, которая проходила 2, 4, 9 и 16 февраля более чем в 40 медицинских учреждениях, подозрение на рак выявили у 3,6% пациентов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего более 18 тысяч москвичей приняли участие в акции по профилактике рака, это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. По результатам обследований у 3,6% пациентов выявили подозрения на раковое заболевание, все они были направлены на дополнительные обследования. Также у 15% обнаружили узловые доброкачественные заболевания, у 12% — другие патологии», — сказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Самым востребованным исследованием стала маммография, ее прошли более 3 тысяч женщин. На втором месте — флюорография легких, которую сделали свыше 2,5 тысяч человек. А на третьем — цитологический анализ шейки матки – 2,3 тысячи человек.

Подобные мероприятия за восемь лет позволили увеличить количество пациентов, у которых рак был выявлен на ранних стадиях, более чем на 11%.

Хрипун добавил, что борьба с онкологическими заболеваниями является одним из приоритетных направлений московского здравоохранения. За последние годы в Москве внедрены самые современные технологии лечения. В том числе стала доступна 3D и 4D-лучевая терапия, используются самые эффективные лекарства, проводятся операции при помощи роботов. Однако главной задачей онкологической службы во всем мире остается раннее выявление онкологических заболеваний.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак — одна главных причин смертности в мире. Позднее диагностирование становится одной из причин высокой смертности от этого заболевания. Однако выявленный на ранней стадии рак можно вылечить.

Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля по инициативе Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями. Его цель — повысить осведомленность о раке как об одном из самых распространенных заболеваний современности, а также привлечь внимание общества к необходимости его выявления и лечения.

Столичный департамент здравоохранения уделяет особое внимание профилактике и своевременной диагностике онкологических заболеваний. Так, в восьми городских поликлиниках и диагностических центрах запустили пилотный проект «Скрининг рака молочной железы». Он направлен на раннее выявление бессимптомного рака молочной железы. Пройти бесплатное обследование могут женщины от 50 до 69 лет. Пилотный проект продлится до 15 марта 2019 года.

Кроме того, на постоянной основе проводятся специальные акции, в которых ежегодно принимают участие сотни тысяч горожан. В их числе — программа «Я выбираю здоровое будущее!», направленная на выявление предрасположенности к раку молочной железы и яичников у женщин и признаков рака предстательной железы у мужчин. В 2018 году проверить свое здоровье благодаря этой программе смогли около 135 тысяч жителей столицы.