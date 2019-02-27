РИАМО - 27 фев. В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха опустится до минус 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве минус 3 - минус 1, по области минус 5 - 0 градусов», - говорится в сообщении.



Ветер северного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.



Синоптики отмечают, что на фоне резкого роста атмосферного давления в Москве и Подмосковье сохранится высокая влажность и пониженное содержание кислорода в воздухе.



«Межсезонье - самое сложное время года, колебания температуры от суток к суткам очень заметные, в том числе и перепады атмосферного давления. При таких погодных условиях зависимость от ее «капризов» отмечают практически все метеочувствительные люди, имеющие те или иные заболевания, а также с переутомлением, синдромом хронической усталости, перенесшие недавно острые респираторные или другие болезни», - отмечается в материале.



Проявления метеозависимости чаще всего сопровождаются снижением физических сил, сонливостью, апатией, сложностью сосредоточиться на умственной работе, появлением нервозности и раздражительности, симптомов мигрени и прочее.



«У наиболее метеочувствительных, страдающих сосудистыми нарушениями, могут развиваться приступы стенокардии, отмечаться скачки артериального давления. Симптомы обострения появляются и при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также органов дыхания», - заключается в сообщении.