РИАМО - 26 фев. Сведения в отношении компании «Фаворит» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные МУ «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области», в отношении ООО «Фаворит» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Учреждение заключило с обществом контракт на изготовление полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования. В связи с нарушением ООО «Фаворит» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», – говорится в сообщении.

Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии УФАС фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Фаворит» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.