РИАМО - 26 фев. В марте москвичам предложат выбрать, каким образом обустроить участки в пойме реки Яузы вдоль парка «Певческое поле» и пойме Яузы от Кольского моста до Чермянки, в опросе примут участие жители Южного и Северного Медведкова, Свиблова и других близлежащих районов, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«В 2019 году мы переходим в Южное Медведково. Там два больших участка - это пойма Яузы вдоль (парка – ред.) «Певческого поля» и пойма Яузы от Кольского моста до реки Чермянки. Сегодня был активный диалог по поводу, что должно быть на этих территориях: спортивный кластер или культурный кластер спокойного отдыха. Мнения разделились. Наша задача - это поиск компромиссов. И мы пришли к решению, что необходимо провести опрос среди жителей Южного и Северного Медведкова, Свиблова и близлежащих районов», - сказал Шапошников.

Он добавил, что опрос будет идти весь март.

Шапошников уточнил, что опрос будет проводиться как в режиме онлайн, так и офлайн. Онлайн-опрос будет запущен в аккаунтах группы «За Яузу» и других районных группах СВАО. Также будет проведен опрос жителей на улицах района - вблизи торговых точек, около МФЦ и других оживленных мест.