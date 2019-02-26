РИАМО - 26 фев. Проект планировки территории реконструкции пешеходной зоны между храмом Христа Спасителя и Якиманской набережной прошел публичные слушания, площадь территории разработки проекта составляет 2,1 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Как пояснила председатель ведомства Юлиана Княжевская, обновление пешеходной зоны планируется от Берсеневской набережной вблизи храма Христа Спасителя, далее по Патриаршему мосту через Москву-реку и через Водоотводной канал, и завершится на Якиманской набережной.

«Проект предусматривает модернизацию Патриаршего моста протяженностью порядка 300 метров, а также комплекс работ по реконструкции пешеходной зоны. Планируется освободить территорию от устаревшего лифтового вестибюля. Запроектировано устройство новых лестничных сходов и трех лифтов, что обеспечит доступность маломобильным посетителям. Помимо этого будут оборудованы открытые амфитеатры», – сказала Княжевская.

Пешеходную зону надземной части моста украсят композиции из декоративной растительности, для комфортного и безопасного отдыха установят лавочки и дополнительное освещение, добавила она.

«Вдоль Болотной набережной планируется организация спуска-причала к воде. Участок набережной, примыкающий к Патриаршему мосту, благоустроят. Кроме того, здесь будут созданы три общественно-культурных центра общей площадью 5,7 тысячи квадратных метра. В подмостовом пространстве планируется разместить выставочные и музейные экспозиции, творческие мастерские, фитнес-центры, а также бары и кафе», – пояснила Княжевская.

Проект планировки территории планируется утвердить в третьем квартале текущего года.