РИАМО - 26 фев. Сведения в отношении ООО «Технопромстрой» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушений условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные администрацией Рузского городского округа в отношении ООО «Технопромстрой» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по сносу средней школы №2 в поселке Тучково. В связи с нарушением фирмой условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомтство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Технопромстрой» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.