РИАМО - 26 фев. Около 20 тысяч жителей Подмосковья присоединились к акции «Покорми птиц», акция проходит уже второй раз, в ее рамках также проводятся креативные мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В Минэкологии провели первые итоги акции «Покорми птиц», которая стартовала в январе в преддверии сильных холодов. По предварительным данным, в акции приняли участие почти 20 тысяч жителей 28 муниципальных образований Подмосковья. В тройке наиболее активных муниципалитетов – Люберцы, Мытищи и Рузский городской округ», — говорится в сообщении.

В Люберцах участие в акции приняли около 8 тысяч жителей, в том числе учащиеся свыше 60 школ и детских садов. В городском округе повесили около 500 кормушек для птиц, в образовательных учреждениях прошли мастер-классы по созданию кормушек и лекции по уходу за птицами зимой.

«Акция пользовалась традиционным интересом и в Мытищах. Одним из самых массовых мероприятий Подмосковья стало традиционное мероприятие в городском парке культуры и отдыха, участники которого вешали кормушки и слушали мастер-классы по их изготовлению. Одна из местных компаний предоставила деревянные разборные кормушки собственного производства. Их собрали прямо перед началом акции», — добавляется в сообщении.

В Рузском округе птиц кормили более 6,2 тысячи участников акции, преимущественно школьники, студенты и воспитанники детских садов. Свыше тысячи молодых людей постоянно отслеживали наполняемость кормушек.

«В рамках акции прошло несколько креативных мероприятий. Так, в Королеве по инициативе работников местных библиотек прошли познавательные занятия для детей «Кормушка для пичужки» и «Путешествие в страну птиц», — отмечается в сообщении.

В Рузе в Детской библиотеке и Молодежном центре прошли мастер-классы «Прянички для птички» и «Кормушка из буханки хлеба». А в Щелкове наиболее активные участники акции получили семейные билеты на один из спектаклей местного театра.

«От имени правительства Московской области хочу сердечно поблагодарить всех участников акции. Акция проходит второй раз, и ее поддерживают многие жители Подмосковья. Особенно ценна инициатива ряда муниципалитетов: увлекательные мастер-классы и познавательные занятия для детей. Уроки помощи и сочувствия формируют в людях чувство ответственности за окружающую среду», — подчеркнул зампред правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Он призвал никогда не забывать о том, что природа Подмосковья нуждается в постоянном внимании и заботе.