РИАМО – 26 фев. Сервисы онлайн-бронирования фиксируют рост цен на авиабилеты в России как на внутренние, так и на международные рейсы в среднем до 33%, сообщили эксперты отрасли.

При этом наибольший скачок цены наблюдается на полеты в Крым. Однако в некоторые города поездки, наоборот, стали дешевле.

«Среди внутренних направлений наибольший рост среднего чека у Симферополя - больше чем на 70%, Ростов-на-Дону - с 3 до 5 тысяч рублей и в Самару тоже - с 3 до 5 тысяч рублей. Но по ряду направлений есть и снижение стоимости. Например, из Краснодара в Тюмень можно улететь на 30% дешевле, чем в прошлом году, в Симферополь на 28% дешевле. Если мы говорим про заграницу, то подорожали Санкт-Петербург – Барселона, Бангкок и Москва – Тель-Авив. А Ереван и Тбилиси подешевели», – сказал в эфире радио Радио «Комсомольская правда» PR-менеджер компании Biletix Григорий Луговой.

Эксперты называют подорожание ожидаемым. Как считает председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, в первую очередь это связано с увеличением расходов авиакомпаний и ослаблением рубля.

«В прошлом году постоянно росла цена на авиатопливо. Компании подсчитали, что они понесли колоссальные потери. Отмечу, что в свое время мы сделали очень ошибочный шаг, полностью перейдя на эксплуатацию иностранной техники. За все составляющие поддержания летной годности мы платим валютой, а билеты наши авиакомпании продают за рубли. А рубль потерял немало своего веса», – пояснил он.

Опережающий рост издержек может привести в течение года к новым банкротствам авиакомпаний, предупреждают аналитики.