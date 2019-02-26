РИАМО - 26 фев. Арбитражный суд столицы поддержал решение подмосковного УФАС России о признании необоснованной жалобы ООО «ЦСА(А) «МСК» на нарушение Закона о контрактной системе при проведении торгов, говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Московской области.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «ЦСА(А) «МСК» на действия ГБУ Московской области «Мосавтодор» при проведении электронного аукциона на оказание услуг по аттестации (подтверждению компетентности) производственных лабораторий ГБУ МО «Мосавтодор».

«По итогам рассмотрения, Московское областное УФАС России признало жалобу общества необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «ЦСА(А) «МСК» обратилось в суд», - говорится в сообщении.

Арбитражный суд Москвы отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.