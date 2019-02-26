РИАМО - 26 фев. Ключевыми направлениями развития сферы образования в столице являются увеличение количества школ и детских садов, формирование предпрофессиональной среды, внедрение современных информационных технологий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За последние годы образование в Москве стало более доступным: наблюдается рост числа школьников и дошкольников, посещающих образовательные учреждения. За счет создания сети кружков и секций большое количество детей охвачены допобразованием. Получать новые знания они могут не только в школах, но и в центрах детского творчества, музыкальных и художественных школах, музеях, театрах, на предприятиях и в вузах.

«Таким образом, происходит интеграция разных уровней образования. А это в свою очередь сказывается на достижениях школьников. Так, увеличилось число учащихся, которые стали победителями и призерами всероссийских и международных олимпиад», – говорится в сообщении.

О росте качества знаний и конкурентоспособности московских выпускников говорят и результаты сдачи Единого государственного экзамена по итогам 2017/2018 учебного года.

Достигнуть высоких результатов удалось, в частности, за счет новой системы финансирования столичных школ, повышения заработной платы учителей, внедрения электронных образовательных ресурсов, например, таких как «Московская электронная школа». Этому также способствовало создание крупных образовательных комплексов и развитие предпрофессионального образования.

Накопленным за годы опытом Москва активно делится не только с другими российскими регионами, но и с мировыми мегаполисами. С 30 августа по 2 сентября 2018 года на ВДНХ проходил московский международный форум «Город образования». Там представили ключевые проекты системы столичного образования. Мероприятие посетили 133 тысячи человек. Среди участников были 603 иностранных гостя, представители 53 стран и пяти континентов.

Кроме того, правительство Москвы реализует проект «Школы городов России – партнеры Москвы». В рамках этого проекта заключены соглашения о сотрудничестве в сфере образования с 80 крупными городами.