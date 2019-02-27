РИАМО - 27 фев. В Дмитровском городском округе на базе спортивного курорта «Сорочаны» в среду состоится XII зимняя спартакиада среди сотрудников подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Проведение зимних соревнований, в которых принимают участие сотрудники ведомства, стало доброй традицией. В этом году более 1 тысячи офицеров из 62 подразделений ГИБДД Подмосковья уже подали заявки для участия в различных видах спортивной программы», – говорится в сообщении.

Высококвалифицированные судьи выявят лучших представителей ведомства в шести дисциплинах. Автоинспекторы будут соревноваться в лыжной эстафете, стрельбе из пневматического оружия, фигурном вождении автомобиля и перетягивании каната.

Наряду с серьезными дисциплинами состоятся и веселые старты, в которых участники должны будут на скорость провезти друг друга по трассе на тюбинге или дойти до финиша на пятиместных надувных лыжах. Завершится спортивный день товарищеским хоккейным матчем между сборной командой Госавтоинспекции и любительским клубом артистов «КомАР».