РИАМО - 26 фев. Электропоезд, следовавший из Серпухова в Москву, сбил женщину в Щербинке, обстоятельства случившегося выясняются, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Электропоездом сообщением Серпухов – «Москва – Каланчевская» на пешеходном переходе железнодорожной станции Щербинка травмирована женщина на вид 50-60 лет. Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства случившегося выясняются.